聯發科歡慶24歲生日 蔡明介期許站在更好的位置往前

聯發科（2454）在5月28日歡慶24歲生日，董事長蔡明介除拍攝公司慶生影片「Pursuing Extraordinary Together」外，也致信給全體員工。他表示，聯發科在2020年繳出集團營收突破美金100億元的成績，現在更是積極掌握市場契機，將站在更好的位置繼續往前。

蔡明介在致員工的信中指出，2020年是個讓人永世難忘，充滿不確定性的一年。時至今日，2021年的疫情持續延燒；總部所在的台灣，也在過去幾周經歷了COVID-19大流行迄今最嚴峻的情勢。

蔡明介指出：「面對疫情，我與公司所有主管都將同仁的健康與安全視為首要之務；也要感謝所有的同仁，即便面對多重挑戰，依舊全力以赴，在工作上付出心力。」

蔡明介指出，在2020年繳出集團營收突破美金100億的成績，現在更是積極掌握市場契機，做好準備全力迎戰，以期能站在更好的位置繼續往前。

1997年的5月28日，聯發科當時20多人的科技公司在竹科誕生，提供光碟機IC設計服務。24年後，這家小公司，已發展成台灣第一大、全球第四大的IC設計巨擘，年營業額突破新台幣3000億元、全球員工超過1萬7,000人。

聯發科擁有來自國內外頂尖的工程師，打造產業領先的技術實力與服務品質，持續定義不凡時刻，共創卓越成果。

聯發科表示，這些工程師不只是科技領域的專家，私底下也是各領域的卓越達人，包括亞洲運動會橋牌冠軍、劍道三段選手、三十年的資深義消、環白朗峰超級越野耐力賽選手等。他們如何定義卓越？面對挑戰如何克服？如何與聯發科技一起共創卓越？

為歡慶24歲生日，聯發科今年特別在官方臉書的24週年影片以及蔡明介對內部同仁的一封信。聯發科24週年影片名為：定義不凡‧共創卓越「Pursuing Extraordinary Together」https://www.youtube.com/watch?v=y6tC2pCf5U0&t=24s

蔡明介特別與全球幾位在不同領域展現傲人成績的同仁一起拍攝了這支公司慶生影片，影片中，蔡明介表示，24年聯發科努力做了不少事，除了是台灣品牌，也要把聯發科打造成全球品牌，應用已經走過的科技產品經驗，幫助台灣這片土地解決各鄉各鎮自己的問題，因此推出「智在家鄉」數位創新競賽，回應社會需要。

蔡明介說，半導體產業創新很重要，聯發科在在通訊、運算及多媒體領域中領先。除了滿足各式各樣的消費電子產品的需求，也逐步開始進入一些基礎建設（Infrastructure）中。

蔡明介指出，從4G到5G的時代，聯發科4G碰到的挑戰很多，但也調整很快，因為碰到困難好好去思考，從本質去解決，面對未知，怎麼用open mind、open heart心情去探索，在探索的過程也就是持續學習，不斷創新。

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