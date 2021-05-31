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因「3+11」被指防疫破口 范雲終於現身回應了

QA解惑／日本為何選擇AZ疫苗送給台灣？有哪些問題待協商？

十銓提高居家上班比例 加碼萬元端節抗疫補助金

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
圖為十銓董事長夏澹寧。報系資料照片
圖為十銓董事長夏澹寧。報系資料照片

記憶體品牌及模組大廠十銓科技 (4967) 有鑒於疫情仍舊險峻，為照顧員工身心健康及家庭，專案提撥每名員工1萬元端節及防疫補助金，連同5月份薪資提前於 5月31日一併發放。同時，責成各事業副總進一步檢視同仁工作性質，評估提高居家上班人數，以因應任何疫情變化及防疫政策需要，降低員工通勤移動風險。

董事長夏澹寧指示，疫情影響下，同仁的生活和工作雖有諸多不便，但在大家共同努力下，平安渡過最緊急的兩周，感謝各位主管的帶領，讓防疫工作對公司運作的影響降到最低。在疫苗施打前，公司同仁仍須嚴肅面對個人、家庭生活及工作上的各種挑戰，務必照顧好自己跟家人的健康，唯有身心健康及公司提供安全環境的條件下，才能安心的投入工作，維持家庭跟公司的有序運作。

為進一步確保員工健康，十銓並與地區醫院達成合作協議，如任何同仁遭遇曝險或染疫疑慮，將由集團防疫小組協助安排篩檢或就醫治療等照護工作，以確保全體員工的工作安全及健康無虞。

此外，配合政府疫苗政策的前提，積極尋求任何提供員工及早施打疫苗的機會與方案，以確保公司全體同仁一起平安渡過此次疫情危機。

疫情 疫苗

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