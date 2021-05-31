晶心科6月3日舉辦RISC-V CON線上研討會
聯發科（2454）轉投資的嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）將於6月3日舉辦RISC-V CON線上研討會。
晶心科指出，開源指令集架構（ISA）RISC-V近年迅速興起，並躍為新一代主流嵌入式處理器技術，生態系蓬勃發展，特別適合AI、IoT、5G等新興應用。
晶心科為專業及可信賴的RISC-V處理器和解決方案供應商，是RISC-V國際協會的創始首席會員，也是第一家採用RISC-V作為其第五代架構AndeStar基礎的主流CPU供應商。
晶心科擔任多個RISC-V工作小組的主席，是RISC-V開源軟體的主要維護者及貢獻者，包括編譯器、函式庫、除錯器及Linux 核心。
晶心科指出，這次RISC-V CON線上研討會將全方位分享RISC-V 最新動態以及RISC-V的實際應用，並邀請Menta、
Siemens、Picocom、Telink、IAR Systems、PUFsecurity等合作夥伴分享如何攜手建立RISC-V生態系及完善產業鏈，引領RISC-V 社群邁向茁壯。
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