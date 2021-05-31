富邦證券輔導太康精密6月1日興櫃掛牌

富邦證券輔導的太康精密（6833）將於6月1日興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，太康精密設立於2002年11月，主要提供各式連接器產品及零組件暨客製化服務，是上巿公司信邦電子（3023）所屬子公司，第二大股東為緯創集團。

太康精密為主要研發、生產及銷售筆記型電腦及週邊產品、桌上型電腦、電視及網路通訊等3C應用相關之連接器專業製造商；近年持續發展非3C應用類別的電子連接器及模組類產品，如太陽能、電動機車及電動自行車連接器等綠能產業應用，擴大產品組合。

太康精密董事長葉辛池表示，太康精密是國內業界少數具高度彈性提供各式客制化服務設計的連接器及零組件供應商，公司總部及研發中心設於台灣，並於中國中山市設有工廠，以就近提供客戶完善的技術及銷售服務，設立初期以3C產品連接器為主，自2014年起深耕工業自動化、雲端數據應用、消費性產品解決方案三大領域，並長期關注於綠能產業相關市場，自2016年開始切入太陽能產業大電流連接器市場，2017年切入電動輔助自行車產業應用，並於2018年開始進入電動機車市場及相關車用市場領域，並獲得汽車行業品管驗證，2020年取得歐洲知名新創品牌電動自行車廠商之獨家OEM訂單。

太康精密已通過 ISO 9001、ISO14001、ISO45001、QC080000、IATF16949等各項認證，面對瞬息萬變的市場競爭，不斷創新，致力於採用先進的工程和製造技術，提供優質且完整的產品組合以助客戶面對快速變化的市場需求，成為可靠的連接器解決方案提供廠商。

根據Bishop& Associates 2020年4月預估，未來幾年連接器市場將維持5%左右的年增率，並於2023年產值將達到870億美元。而太康精密除深耕3C產品連接器，亦切入綠能產業如太陽能、電動機車及電動自行車連接器等市場，近年來因環保意識抬頭、各國政府推動節能減碳政策，車輛已朝向低耗能及低汙染方向發展，電動車及電動機車將逐漸取代傳統車輛，據市調機構ELECTRIC SCOOTER MARKET ANALYSIS(2021/03)研究報告，2019年全球電動機車巿場規模為193億美金，預計至2027年將成長為350.7億美金，年複合成長率為8.1%。

工研院產科國際所亦指出，亞太區域自2017年開始，每年將可維持20%以上成長率，主要巿場為台灣、中國大陸及東協；新冠疫情改變歐美通勤習慣，2020年電動自行車產值增加。

Markets and Markets 2020年12月報告，2020年全球電動自行車巿場規模為411億美金，至2027年可成長到700億美金，年複合成長率為7.9%。隨著光伏發電的成本快速下降，全球政府促進替代能源以促進市場增長，在拜登綠色新政推波助瀾下，全球太陽能光電需求將持續成長，據Fortune Business Insights 2021年4月報告，2020年全球太陽能巿場規模為1,705.5億美金，至2028年將成長為2,931.8億美金，年複合成長率為6.9%。因此在綠色能源、永續環保的風潮下，綠能產業不斷的蓬勃發展，可望為該公司持續挹注成長動能。

富邦證券表示，太康精密主要競爭優勢在於能善加利用其自有技術提供產品優化及客製化能力，並能順應產業潮流，踏入在非3C應用之連接器領域，包含綠能、車用、工業控制等產業，突破3C連接器封閉的產業鏈及低價化趨勢之型態，目前該公司3C連接器業務穩定，非3C連接器業務之營收比重亦逐年躍增，隨著全球電動交通工具的興起、太陽能、自駕車、機器人、無人機以及人工智慧技術提升，預計將帶動電動交通工具、綠能、工業、醫療等物聯網的應用更加智慧化，形成新的市場商機與動能，並帶動連接器產值持續成長。隨著太康精密技術能力的持續提升暨應用產品產業的需求持續成長，該公司未來成長應屬可期。

太康精密最近二年度營收及獲利穩健成長，2019及2020年度營收分別為11.19億元及12.13億元，毛利率分別為22.38%及35.33%，基本每股盈餘分別為3.11元及6.33元，2021年截至4月自結營收為4.3億元，稅後淨利為6千7百萬元，較前一年度同期的營收及獲利各成長27.47%及163.52%，太康精密的經營成效及營收獲利表現亮眼。

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