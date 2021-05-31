新台幣持續升破各家半導體廠第2季財測使用的匯價基準

新台幣兌美元匯率上週五（28日）升破27.8元，創下24年新高，對於出口導向的電子業相對不利，同時升破各大半導體廠第2季財測使用的28元以上匯率基準。法人仍在觀察對各大半體廠的營收、毛利率、業外匯損帶來的影響。

從過去使用的評估標準來看，新台幣每升值1%，影響台積電（2330）獲利約0.5%，同時潛在影響毛利率與營益率各約0.2至0.4個百分點不等；對聯電來說，當新台幣升值1%，獲利約減少0.4%，影響營收約1%。

不過，半導體製造廠因現正持續擴充產能中，必須支付大筆美元購買設備，可望減輕美元貶、新台幣升帶來的衝擊。

從各大半導體廠的第2季財測來看，普遍使用新台幣兌美元28元以上的匯價基準，其中，台積電和大聯大都是採用新台幣28.4元兌1美元的匯率假設，與現行匯價的距離較遠；聯發科、聯詠、世界先進則使用28.1或28.2元。

然而，自4月27日以來，新台幣兌美元匯率開始升破28元，自此以後，多數時間都維持升破28元的走勢，28日更升破27.8元，創24年新高。由於匯價對電子業的營收、毛利率和葉外匯損的影響大多使用平均值，可減緩衝擊，但匯率走勢對第2季財報仍相對不利。

據台積電預估，第2季營收將介於129億美元到132億美元之間，季減1%至季增2%；毛利率預計介於49.5%到51.5%之間；營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間。

世界先進以新台幣匯率28：1美元假設，本季營收將落在98億元到102億元間，季成長近6.8%到11.1%；營業毛利率約39%到41%之間，毛利率續增0.9到2.9個百分點；營業利益率落在27.5%到29.5%。

國內IC設計龍頭聯發科預估，以新台幣匯率1比28.2計算，第2季營收預估在新台幣1,188億元到1,275 億元間，季成長10%到18%；單季營業毛利率將落在45%正負1.5個百分點，含員工分紅的營業費用率預估為23%正負2個百分點。

雖然新台幣已經升破第2季財測使用的匯價基準，不過，聯發科表示，本季財測維持不變。聯發科因本季財測強勁，法人預估，對走勢欠佳的匯率的承受力相對好。

驅動晶片大廠聯詠也預估，以新台幣兌美元28：1計算，第2季營收將落在新台幣330億到340億元之間，季增25.2%到28.9%；毛利率為45%到48%，季成長1.36到4.36個百分點；營業利益率介於29.5%到32.5%之間。

通路龍頭大聯大則以新台幣28.4元兌1美元為假設，第2季合併營收1,850至1,930億元，季增4.45%至8.97%；營業毛利66.6 至73.34億元，季增1.35%到11.6%；營業利益29.6至34.74億元，季減0.87%至季增16.34%；稅前淨利30.62至35.57億元，季增2.74%至19.35%。

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