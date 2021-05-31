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華碩橫掃11項COMPUTEX 2021創新設計獎

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

台北國際電腦展(COMPUTEX)將於下月初盛大登場，其中享譽全球的「創新設計獎 (COMPUTEX d&i Award)」率先公布得獎名單，華碩（2357）憑藉卓越創新與設計實力，囊括11座設計大獎，成為獲獎數最多品牌。

其中除了ASUS ProArt新款螢幕及ROG Zephyrus Duo 15 SE雙雙摘下金質獎(Gold Award)，ROG Flow X13電競筆電與XG外接顯示卡盒」獲頒特殊獎(Special Award)，ASUS Fanless Chromebox電腦、ASUS Chromebook Detachable CM3、Zenbook Duo 14 / Pro Duo 15 OLED三款筆記型電腦、ROG Strix G / SCAR系列、Zephyrus G15 (GA503)等電競筆電，及多款即將亮相的匠心之作，亦深受評審團肯定，奪下創新設計獎。

由外貿協會舉辦的「創新設計獎」，今年首次以虛實整合方式進行展示與推廣，並請來全球資通訊產業專家、國際知名投資人與專業媒體代表，依據「創新性」、「技術性」、「功能性」、「社會性」、及「工藝美學」等五大標準進行評比。獲選產品將透過#COMPUTEXVirtual線上展「d&i awards專區」，展開為期半年推廣，廠商更可透過線上展提供之虛擬攤位及TTS Match媒合系統，與全球買主或媒體線上商談。

此外，為協助獲獎廠商國際宣傳與拓銷效益，外貿協會也將陸續規劃亞洲海外巡展，符合資格的產品將運送至海外，透過實體展示呈現國際買主，進行視訊洽談，展現台灣頂尖創新實力。

電競筆電 ROG

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