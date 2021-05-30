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華邦電中科廠區1名員工確診 公司：不影響營運

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體廠華邦電（2344）今（30）日表示，公司中科廠區有1名員工於昨（29）日確診，此事件不影響公司營運，公司依循個資保護原則，相關細節以政府公開資訊為主。

華邦電指出，公司於5月14日即實施分組分區及居家辦公等多項高強度防疫措施，此確診同仁工作性質為行政類別，自5月21日起即居家辦公，未再進入公司辦公室及廠區。

公司在得知同仁確診後，立即啟動進一步的防疫作為，包括積極追蹤及關懷同仁身心狀況，匡列相關接觸之員工，採取必要自主健康管理及相關防疫措施，以及辦公大樓及廠區全面性清潔消毒等。

華邦電強調，此事件不影響公司營運，公司依循個資保護原則，相關細節以政府公開資訊為主。

華邦電

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