蘋果公布去年200大供應鏈 雙鴻、晶技雙雙入列

蘋果近期公布去年度前200大全球供應鏈名單，國內散熱模組龍頭廠雙鴻（3324）、石英元件大廠晶技（3042）首度雙雙入列，除顯示二家台廠在蘋果鏈的地位大幅提升外，亦代表台系零組件廠的技術備受肯定。

根據蘋果公布的2020年全球供應鏈名單，包括代工廠鴻海（2317）、光學鏡頭廠大立光（3008）也均持續名列其中。法人表示，蘋果供應鏈名單每年都會有變化，新上榜意味著供應鏈地位提升，有助於未來接單更加暢旺。

雙鴻為國內散熱模組龍頭廠，產品應用涵蓋智慧手機、平板、顯示卡、筆電、伺服器等；其中，在顯示卡以及筆電的市佔率位居產業龍頭，上面上幾乎大多數的顯示卡以及筆電品牌廠均為其客戶。

雙鴻去年受惠筆電需求暢旺，全年度每股純益稅後純益11.27億元，改寫新高，每股純益12.88元，業績表現亮眼，而今年首季每股純益3.39元，較去年同期每股純益1.68元倍增。

雙鴻原本就是蘋果筆電散熱模組供應鏈之一，不過該公司在去年度成功從競爭同業手上取得不少新訂單，供貨比重大幅成長，因此成為蘋果Macbook、Macbook Pro散熱模組主要供應商，並擠身蘋果前200大供應鏈。

至於晶技方面，該公司是全球頻率元件廠第三大，10多年來晶技都是蘋果前四大供應鏈之一，但2019年移出前200大應商之列，2020年重返前200大，反而日系大廠精工愛普生被移出200大，法人認為，這代表晶技在蘋果的石英元件等頻率元件供貨戰比有明顯提升。

據悉，2020年全球壟罩在新冠肺炎疫情之下，不少日系石英元件大廠因為停工無法供貨，而陷入虧損，相較之下晶技則持續穩定的供貨。晶技表示，近年在2020年相關元件交貨量較多，蘋果幾乎所有機種都採用，除了正常穩定維持供貨以外，晶技近年在小型化產品上優勢也有明顯提升，預估2021年仍可維持領先。

根據蘋果公布2020年供應鏈名單，晶技以桃園廠與浙江廠區打入蘋果供應鏈。法人指出，寧波廠以手機、汽車以及網通用石英元件為主，寧波廠除供應蘋果iPhone和iPad產品外，也供應非蘋果智慧型手機所需石英元件。台灣（1711）平鎮廠生產高階石英振盪器為主，除供應蘋果產品所需外，也提供其他網通手機類終端產品應用。

晶技今年以來受惠於5G手機、小型基地台、WiFi 6等產品拉貨帶動，加上新產能逐步加入營運，推升營運表現，今年第1季稅後純益6.3億元，年增146%，每股稅後純益2.04元，創掛牌來單季新高。

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