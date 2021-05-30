鴻海居家上班延續到6月14日 企業快篩評估準備中
鴻海（2317）今（30）日表示，居家上班政策將延長到6月14日，至於中央流行疫情指揮中心，今天公布了企業快篩四大執行原則，鴻海則指出，「企業抗原快篩機制，相關規劃正評估準備中」。
鴻海工作地位於雙北地區各廠區同仁；以及居住地位於雙北地區，但在其他縣市工作之同仁，全數安排居家上班到5月30日。但該公司今天表示，居家上班延續到6月14日。
鴻海雙北地區各廠區在6月14日前，僅限必須到廠操作設備人員以及維持廠區生產、安全之必要人員，得在安排最少人力的前提下入廠。其餘管理人員、行政人員、非必要之人員及外包廠商一律不得進廠。雙北以外各廠區，應減少人員移動，持續落實廠區內網格化管理。
2021報稅眉角
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