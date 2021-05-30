緯創居家辦公延長至6月14日 更提供「防疫護目鏡」

因應國內疫情持續維持3級緊戒，緯創（3231）今天表示，全台辦公廠區在家上班防疫措施將延長至6月14日。緯創落實確保人員分流的有效性，並達到個人及辦公廠區的防疫安全，除厲行相關管制防疫措施，疫情期間為加強照護須至公司出勤的同仁，公司特別提供「防疫護目鏡」。

相關管制防疫措施還包含：1.在家上班者為避免人流移動，在家工作地點限以原居住區域為主。2.防疫分組內具必要至廠/辦者，人員禁止跨區跨棟接觸。3.外部訪客ㄧ律禁止進入辦公廠區。

4.同仁每日上午10點前線上回報個人健康。5.所有內/外部會議均以線上會議進行。6.離開個人座位或無法保持安全社家距離須全程配戴口罩。

7.同仁用餐採外帶回座位用餐，廠區人員依指定時間至指定位置用餐。8.公司設立防疫醫護通報專線，及App,快速提供防疫相關資訊，回應並協助同仁處理。

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