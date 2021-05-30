企業能自行執行員工「抗原快篩」 國巨：將著手評估
台灣疫情升溫之際，不少企業表示能夠自行針對旗下員工執行「抗原快篩」，對此中央流行疫情指揮中心今（30）日同意企業在醫事人員的執行下，可以自費進行篩檢，對此被動元件大廠國巨（2327）表示，將著手評估具體執行事宜。
國巨除了評估具體執行事宜外，也積極為同仁的健康把關外，亦已主動替同仁購買防疫保單，在防疫期間為同仁增加更多的保障；國巨盼能分攤社會的醫療負擔，以善盡企業社會責任。
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