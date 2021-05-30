針對企業快篩四大執行原則 鴻海回應了
針對中央流行疫情指揮中心，今天公布了企業快篩四大執行原則，鴻海（2317）發言系統今天表示，「企業抗原快篩機制，相關規劃正評估準備中」。
中央流行疫情指揮中心公布，企業可自行辦理抗原快篩，但須遵守4大原則。
1.企業自主，採檢自費。
2.需由「醫事人員」執行，若有需要，指揮中心可協助媒合。
3.如快篩陽性，需進行通報及PCR檢測，企業須有隔離安置場所。
4.如快篩陰性，需進行自我健康檢測。
2021報稅眉角
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言