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針對企業快篩四大執行原則 鴻海回應了

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

針對中央流行疫情指揮中心，今天公布了企業快篩四大執行原則，鴻海（2317）發言系統今天表示，「企業抗原快篩機制，相關規劃正評估準備中」。

中央流行疫情指揮中心公布，企業可自行辦理抗原快篩，但須遵守4大原則。

1.企業自主，採檢自費。

2.需由「醫事人員」執行，若有需要，指揮中心可協助媒合。

3.如快篩陽性，需進行通報及PCR檢測，企業須有隔離安置場所。

4.如快篩陰性，需進行自我健康檢測。

疫情

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