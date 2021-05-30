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廣達林口總部完成清消 防疫更嚴謹、員工明開始上班

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

筆電代工龍頭廣達（2382）今（30）日表示，林口總部和所有廠區已完成清消作業，明天員工採彈性時間上班，並重新規劃工作動線，該公司會以更嚴謹的態度和方式進行防疫作業，也會視疫情發展狀況滾動式調整。

廣達表示，員工明天（5月31日）開始到公司上班，將採取更嚴格的防疫措施，員工只能在座位，洗手間與茶水間三地移動，之前是採取分層，分區管制，現在對於員工移動的管制，更嚴格。

另外，員工原來的彈性上班時間，是早上8點到9點，現在擴大到7點到9點，讓員工可以分批分流上班。

廣達日前一名總部員工證實確診，5月24日起總部員工在家上班，總部及林口廠進行全面消毒，不過，媒體報導，廣達多位員工投訴公司堅持不實施分流上班，在居家上班，總部清消一周後，公告5月31日恢復「全員公司辦公」。

廣達 疫情

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