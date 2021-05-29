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網路家庭一名員工快篩陽性 全公司大消毒
網路家庭（8044）集團昨（29）日對內公告，有一名網家員工自主快篩結果呈陽性反應，應為員工同住之眷屬的公司同事確診所致。
網家表示，該名員工即於第一時間通報公司，目前等待進一步的核酸檢測報告。集團接獲通報後，即刻啟動應變措施，完成該名員工上班移動之軌跡確認，後續會由職護進行相關人員之健康監測，今（29）日進行總公司所在的敦南全棟的清消作業。
網家執行長蔡凱文表示，中央防疫指揮官點出疫情狀況仍然嚴峻，高風險的區域持續擴散中，呼籲攜全體同仁攜手度過嚴峻的挑戰。未來的時刻更是考驗著網家集團，需
要每日彈性調整防疫工作，快速布達防疫政策，並且也公開透明傳遞正確訊息給所有員工，避免錯誤訊息造成更多誤解及不必要之恐慌。
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