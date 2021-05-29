內科廠辦前五月成交 超越去年

據公開資訊觀測站資料顯示，今年前五月上市櫃公司在內科廠辦交易金額達88.4億元，一舉超過2019、2020年全年交易規模；商仲業者信義全球資產指出，在美中貿易戰、台商回流、國內企業汰舊換新需求效應下，認為接下來內科廠辦需求將持續旺盛。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，內科是台北市主要廠辦交易熱區，主因區域廠辦平均屋齡較新，且每坪成交價仍較市中心低，又是高科技業群聚重鎮區，對需求大面積辦公的高科技企業來說，區域廠辦產品相當具有優勢，因此近五年都能看到整棟廠辦交易紀錄。

據公開資訊觀測站資料顯示，今年前五月上市櫃公司在內科廠辦交易金額達88.4億元，一舉超過2019、2020年全年交易規模；其中最大筆交易是聯發科砸32.6億元買下整棟遠傳內科文德大樓。

其次是威剛在4月以26.23億元購入長虹雲端科技大樓部分樓層、5月又以7.97億元購入該大樓部分單位，總計威剛連兩月投入34.2億元購置廠辦；合計光是四、五月聯發科、威剛兩大高科技公司就大手筆出資66.8億元買下廠辦，顯見企業對廠辦產品需求強勁。

傳產金融業部分，指標大型交易案像是和潤企業以7.2億元購入聯虹識野科技大樓樓層，亞尼客菓子工房也砸4億元買下整棟九義牛津商務大樓，第一金人壽保險則投入2.26億元取得晶鑽科技大樓部分樓層單位。

柯宏安表示，今年截至四、五月內科仍陸續有上市櫃法人大型交易紀錄，雖然目前國內疫情轉趨嚴峻，不過內科是許多上市櫃企業總部，更是高科技業的群聚重鎮，認為疫情升溫所帶來辦公形式變化，相信會有高規格的因應，因此短期內科廠辦市場的交易變化需要再觀察。

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