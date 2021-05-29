企業試辦快篩 竹科下月先行
經濟部高層官員昨（28）日表示，6月將在新竹科學園區內設立快篩站，由企業安排高風險員工採檢，並由合格之醫事人員採檢及判讀，此為一試辦模式若可行，將推廣至其他園區，包括工業局所轄工業區。
經濟部表示，疾管署將公布「企業使用快速抗原檢測測試（RADT）注意事項」，作為企業辦理快篩的指引。
據了解，新竹科學園區管理局是與新竹市政府合作，6月將在園區內設立第一個專屬竹科園區廠商的快篩站，包括快篩及PCR檢測；適用對象僅限園區廠商的員工及同住家屬，且要有接觸確診者、身體有不舒服、或者從國外返國，才能到此站採檢。而上述員工及家屬到站採檢，必須搭乘防疫計程車或巴士。
據規畫，在竹科篩檢站，如果快篩結果為陽性，馬上就接著做PCR，預估幾小時內可得到答案，若PCR為陽性，就介接到新竹市政府準備的檢疫所或隔離處所。若快篩及PCR為陰性，就得進行自主健康管理。
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