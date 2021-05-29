陳俊聖：PC零組件 缺到明年Q1

品牌大廠宏碁董事長陳俊聖昨（28）日指出，目前PC訂單仍然超過產能需求，差距還很大，但零組件缺貨問題恐怕要到明年第1季紓解。陳俊聖指出，預估今年底半導體廠成熟製程開始有量，「長短料」問題得等觀察明年首季實際產能轉換情況及市場需求變化。

陳俊聖表示，PC訂單仍遠大於出貨量，比例還是很大，宏碁全球各區每周線上開會已經變供貨討論大會，看各地緊急需求支應。

陳俊聖強調，並非所有零組件都缺，就是長短料問題。短期像驅動IC、電源管理IC缺貨，但處理器等先進製程產品不缺，宏碁庫存還相當高，預先配置就等缺貨的零組件到貨。

陳俊聖分析，現在缺貨牽涉市場需求、成熟製程產能何時出來。現在成熟製程所需的6吋、8吋晶圓產能沒增加，半導體廠是將產能以12吋生產，要到今年底成熟製程量開始起來。

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