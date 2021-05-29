宏碁推萬元NB 攻遠距教學

近期國內疫情迅速惡化，教育部迅速決定高中職以下學生在家線上學習，宏碁集團動員全公司力量調度貨源加緊供貨，緊急打造萬元以下教育筆電機種，預計5月底開始陸續交貨。宏碁董事長陳俊聖昨（28）日表示，其實現在訂單需求大，但國內學生機種需求突然出現，宏碁緊急召開會議、調度人力，三天內就決定推出專門供應台灣市場的產品。

陳俊聖說，政府宣告停課不停學，電腦相關設備需求量數倍成長，當時馬上盤點台灣區的筆電產品庫存，但很快發現通路端已經缺貨，公司馬上要決定要如何生產新品，是以新產品替代。所有部門馬上盤點產品端與供應鏈目前擁有的、可以供應的零組件，決定馬上供應台灣市場的機種和市場，三天內敲定產品細節，包含出貨時間、零組件供應及代工廠產線調度。

宏碁原本在通路鋪貨算充足，但是不久前的停電變數，也讓筆電需求突然被提升，陳俊聖形容「一夜之間所有貨都被掃掉」，但他呼籲外界別緊張，這次萬元筆電會有更大的量，不會斷貨與缺貨。

宏碁去年以來持續擴大教育端市場，惟近期外資出示報告指出，因各國疫苗數量與施打率逐步提升，教育用筆電需求減弱，點名宏碁影響最大，因其在美日兩國教育市場營收比重較高。

不過陳俊聖強調， 目前來看教育市場用Chromebook量成長還很快，占宏碁出貨比重達三成以上，平均銷售價格（ASP）有提高。他認為市占率下滑是供應不足的問題，並非產品競爭力關係。

宏碁目前Chromebook針對政府學校機構專案銷售，不過在一般家庭及中小企業銷售也有不錯的表現。

商品推薦