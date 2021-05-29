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鬧水荒 PCB廠挑肥單生產

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

由於水情吃緊，桃園配合中央防旱政策將在6月拉高限水措施，桃園是PCB大廠生產重鎮，各大蘋果與非蘋陣營的PCB供應商都已有應變措施。但水資源供應情況持續惡化，瀚宇博已率先表示，將評估減少部分「獲利空間較少」的訂單，挑訂單生產。

瀚宇博是NB板供應大廠，中高階產能集中台灣，雖然台灣廠區產能占總產能僅約5%至10%，但受潛在的缺水因素影響，率先釋出將篩選訂單的計畫；各廠商也分別沙盤推演缺水應變策略。

華通、欣興中高階產能也集中台灣，都是用水大戶。應對水資源緊張，華通昨日提到，若轉為「供五停二」時，仍備妥水車，同時廠區本身有蓄水池可確保在「供五停二」階段營運不受影響，但供水惡化到「供二停五」時就調整生產策略。

依據華通計劃，「供五停二」階段計畫運用水車補足、估計購買200噸水也早已有簽水車長約、一車約8,000-9,000元，對生產成本影響不到0.1%，整體生產營運不會受到影響，若至「供二停五」則需調度海外廠區支援。

華通目前重慶擴產計畫順利，已在試產階段，最快2021年第3季開始貢獻業績。

欣興中高階載板產能都集中台灣，欣興昨日提到，缺水情況希望隨周末降雨改善，已經先預訂水車支援，初步仍儘量滿足客戶需求，但水情更吃緊，有相關情況會適時調整。

華通 缺水

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