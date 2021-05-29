新竹限水 不影響半導體業

經濟日報 / 記者尹慧中謝佳雯／台北報導

國內水情嚴重吃緊，北部半導體廠群聚重鎮新竹、寶山、竹東一帶的民眾昨（28）日下午1點多收到通知，6月3日起「供五停二」。但半導體產業攸關經濟命脈，半導體廠指出，目前停水是針對民生用水，半導體廠仍採用竹科的節水標準，目前業者不足部分以水車補足，不影響生產。

政院水利署日前已經宣布，新竹地區在6月1日前若降雨量未達到100公釐，將進入紅燈警戒，加入供五停二的行列。新竹地方政府昨天對新竹、寶山、竹東發出停水通知，自6月3日起，每周四、五停止供水兩天，請民眾儲水備用。

新竹、寶山、竹東一帶是國內半導體製造廠的群聚重鎮，台積電、聯電、世界先進等都在當地設廠。半導體廠指出，這次針對民生用水限制，竹科廠商按照科學園區管理局規定，採取總量節水17%，減壓不停供，不足的部分改以水車補足，同時企業內的節水措施會做更多，不會影響生產。

半導體製造大廠已開始超前布署，應對竹科節水率升高，台積電、聯電皆出動水車調度增加用水彈性。台積電昨日重申，部分廠區將會增加水車載水的趟次與量，支應用水彈性，不影響生產。聯電日前也指出，將增加水車載水，儘管會增加成本，必須確保生產不中斷。

世界先進表示，配合園區管理局要求，持續在非生產區域自主節水。

半導體 台積電

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