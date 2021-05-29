企業生日快樂／是方四度轉骨 拚當電信業台積

中華電信旗下小金雞是方電訊今年成立30周年，從創立之初的篳路藍縷，到後來加入中華電信集團，歷經三次轉骨，奠定台灣國際中立機房及網路交換中心第一的地位，現在要進行第四次轉骨，立足台灣，放眼國際，搶進東協加六市場，期盼未來十年成為亞洲的電信樞紐、區域型國際電信公司。

是方電訊成立於1991年，當時台灣還沒有開放電信自由化，在電信跟網路都還不普及情況下，很多人沒搞清楚電信跟網路是什麼東西。是方創辦人呂明光來自宏碁電腦，那時創業團隊思考，在電腦之外還有連上網路的需求，因此創立昰方資訊（1999年更名為是方電訊），投入相關電信、網路服務。

當時電信網路的上網以電話線撥接為主，很少有專線，是方取得中華電信合作代理權，成為中華電信通路，將電信跟網路服務賣給企業端客戶以及個人客戶。

2000年是方轉型為網路中立公司，成為電信網路交換平台，這是第一次轉骨，一開始業務非常暢旺，但2000年下半年起全球網路泡沫，全球網路相關事業也急轉直下。

攜手中華電信 客戶互補

當時是方才剛大規模投資IDC（網際網路資料中心），但IDC一建置完，所有客戶需求就因為網路泡沫全部不見，2000年是方大幅獲利，但自2002年起則轉為大幅虧損。是方總經理劉耀元回想，電信是一個長期且大量的投資事業，若無足夠的業務，就無法支撐成長。

後來電信自由化，中華電信也轉為民營化，是方也開始尋求與中華電信進行股權上的合作。是方是網路中立業者，中華電信是電信龍頭，很多企業需要的服務以中華電信為主，但企業客戶也有部分需求是中華電信以外服務的時候，是方就具備彈性可提供服務，因此雙方的客戶互補。

2006年中華電信成為是方最大股東，劉耀元分析，成為中華電信集團關係企業，讓是方除擁有集團光環加持，更重要是永續經營的信賴感，增加客戶信任度。

由於擁有足夠的資金、資源、品牌、永續，等於啟動第二次轉骨計畫，開始積極擴大IDC及VPN（企業虛擬網路解決方案）投資，擴大服務項目。

是方提供雲端視訊會議服務。（本報系資料庫）

中華電信集團加持下，奠定是方與國際大廠合作的基礎，並跨足國際布局，國際節點從台灣跨足香港、日本、新加坡延伸到東協市場。

是方後來更發展出數據網路、IDC機房、雲端應用、語音通信等四大產品線，滿足國內外電信業者跨國通訊需求，並協助企業於台灣設置據點拓展業務經營版圖，達到多角化經營目標。過去是方以台灣市場為主，後來積極開拓國際夥伴及國際市場，更立志要成為東亞地區電信樞紐，來自國際的營收占比也逐年增加，2020年已經來到45%。

2017年，中華電信董事會通過，將原任台灣國際標準電子董事長吳彥宏轉任是方擔任董事長。

吳彥宏上任後加速轉型，擴大國際合作，登錄興櫃，擴大資本支出，推動通過國際機房認證，並進行企業文化改革，啟動第三次轉骨。

是方提供雲端視訊會議服務。（本報系資料庫）

是方2015年公開發行，2017年6月登錄興櫃，參考價85元，2018年以170元掛牌上櫃，2020年以來全球遭疫情重創，是方靠著雲端業務跟IDC業務帶動逆勢成長，營收獲利創新高，推升股價數度來到300元至400元高檔。

吳彥宏認為，展望未來，是方應積極投入資本支出，因此將年度資本支出從原本的5,000萬元，擴大到8,000萬元至1.5億元，2021年宣布投入20億元打造第四座IDC，預計2023年啟用。

瞄準未來趨勢 技術創新

現在是方電訊的合作夥伴包含甲骨文、AWS、微軟、IBM，是方更是台灣第一的國際中立機房，台灣第一的TPIX，台灣主要公有雲交換平台，台灣主要國際海纜閘口。

是方目前站在新一波轉骨計畫的關鍵點，不僅跨足愛健康等加值服務，更跨向東協加六市場。劉耀元表示，是方是中小型網路公司，對網路公司來說，唯一不變的就是「變」，隨著新技術演進，跨業競爭更加激烈，看準未來趨勢，掌握技術創新是未來關鍵。

現在美中貿易戰，美國推動乾淨網路，更讓台灣的地緣政治顯重要，劉耀元表示，是方要掌握機會，跨出台灣，掌握東協加六市場，尋求各國當地企業策略合作，未來十年，希望是方成為亞洲的電信的樞紐、區域型國際電信公司。

吳彥宏強調，要效法台積電，積極追求毛利跟獲利率成長，成為電信、網路界的台積電。

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