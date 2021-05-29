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鴻海申請疫苗 台積也有意願

經濟日報 / 本報綜合報導
中央疫情指揮中心公布地方政府或企業可申請新冠疫苗專案輸入流程的八項條件，多家科技廠有意願。（本報系資料庫）
中央疫情指揮中心公布地方政府或企業可申請新冠疫苗專案輸入流程的八項條件，多家科技廠有意願。（本報系資料庫）

台灣本土疫情嚴峻，中央疫情指揮中心昨（28）日公布地方政府或企業可申請新冠疫苗專案輸入流程的八項條件。鴻海集團創辦人郭台銘主導的永齡基金會率先表示，正準備計畫、有意提出申請，鴻海集團也樂觀其成，同為代工大廠的廣達、英業達也有申請意願；半導體大廠連台積電也鬆口表示「了解中」。

指揮中心指揮官陳時中表示，地方政府或企業若要個別購買國外疫苗，具有一定的困難度，由於近來社會大眾希望清楚相關申請流程，因此指揮中心決定一併公布。國外疫苗專案輸入流程四步驟，申請者須備妥八份資料，經食藥署審查後才有辦法開始使用。

他說明，第一步要先委託藥商；第二步檢送八項資料，包括：執行計畫書、數量及計算依據、供貨期程、有效期限、藥品說明書、冷鏈及倉儲設備、原廠授權書、國外上市證明或替代文件；第三步是審查的部分，將透過衛福部食藥署召開專家會議後，決定是否核准，如果順利通過；第四步是依照指揮中心的防疫政策使用。

對此，永齡基金會昨天表示，疫情指揮中心開放專案申請方式輸入新冠肺炎疫苗，基金會已成立專案小組開始規劃，會找合格藥商，依政府提供的條件提出申請，希望指揮中心對於「專案申請」有進一步的辦法與細節，規範需求計劃、文件的標準，政府和民間若彼此能合作、提供協助，應該會更有效率。鴻海集團重申，若能為台灣防疫盡份心力，鴻海願全力協助；和碩表示會審慎評估。

廣達指出，以企業立場來看，如果有方法保障員工更加安全，企業當然願意做。但實際上有些專業部分需解決，例如疫苗運送冷鏈倉儲設備，需要跟合格醫療廠商合作。英業達表示，最好還是由中央疫情指揮中心決定開放方式，企業會配合政府措施，如有機會申請疫苗，會傾向申請。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

疫苗 疫情 鴻海

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