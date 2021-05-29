鴻海申請疫苗 台積也有意願

台灣本土疫情嚴峻，中央疫情指揮中心昨（28）日公布地方政府或企業可申請新冠疫苗專案輸入流程的八項條件。鴻海集團創辦人郭台銘主導的永齡基金會率先表示，正準備計畫、有意提出申請，鴻海集團也樂觀其成，同為代工大廠的廣達、英業達也有申請意願；半導體大廠連台積電也鬆口表示「了解中」。

指揮中心指揮官陳時中表示，地方政府或企業若要個別購買國外疫苗，具有一定的困難度，由於近來社會大眾希望清楚相關申請流程，因此指揮中心決定一併公布。國外疫苗專案輸入流程四步驟，申請者須備妥八份資料，經食藥署審查後才有辦法開始使用。

他說明，第一步要先委託藥商；第二步檢送八項資料，包括：執行計畫書、數量及計算依據、供貨期程、有效期限、藥品說明書、冷鏈及倉儲設備、原廠授權書、國外上市證明或替代文件；第三步是審查的部分，將透過衛福部食藥署召開專家會議後，決定是否核准，如果順利通過；第四步是依照指揮中心的防疫政策使用。

對此，永齡基金會昨天表示，疫情指揮中心開放專案申請方式輸入新冠肺炎疫苗，基金會已成立專案小組開始規劃，會找合格藥商，依政府提供的條件提出申請，希望指揮中心對於「專案申請」有進一步的辦法與細節，規範需求計劃、文件的標準，政府和民間若彼此能合作、提供協助，應該會更有效率。鴻海集團重申，若能為台灣防疫盡份心力，鴻海願全力協助；和碩表示會審慎評估。

廣達指出，以企業立場來看，如果有方法保障員工更加安全，企業當然願意做。但實際上有些專業部分需解決，例如疫苗運送冷鏈倉儲設備，需要跟合格醫療廠商合作。英業達表示，最好還是由中央疫情指揮中心決定開放方式，企業會配合政府措施，如有機會申請疫苗，會傾向申請。 圖／經濟日報提供

商品推薦