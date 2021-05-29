企業生日快樂／是方董座吳彥宏 培育國際級人才

是方電訊轉骨，要跨向東協加六市場，成為區域型國際電信公司，更展開國際化專業人才培養計畫，董事長吳彥宏認為，「中興」以人才為本，從善意跟誠意、信任出發，設立新績效、獎懲機制，鼓勵進修提升能力，不僅達到立竿見影的效果，更奠定是方邁向國際化的根基。

是方去年營收獲利雙創新高，成為中華電信金雞母，員工僅150人，卻創造出來很高的營運效率，這跟近年啟動的企業文化改革有極大關聯。

中華電信派任吳彥宏擔任是方董事長後，吳彥宏觀察是內部有一些問題，盼引進新企業文化跟新做法。吳彥宏認為，企業文化改革，重則可能影響企業營運，但想要推動「改革」，而非「革命」，需要更細膩仔細的思考與規劃，而最關鍵的人物是總經理，第一步找上總經理劉耀元討論，獲得經營團隊支持，啟動文化改革計畫。

過去是方同仁每年只是收到績效獎金，卻不知道績效落點，吳彥宏首推公開透明的獎懲制度跟績效考核，制定清楚遊戲規則。

吳彥宏說，劉耀元是網路專業，還是台科大管理研究所博士候選人，加上與其他經營團隊細細商酌，設計一套縝密且公平的機制，更強調獎勵，新績效考核跟獎懲制度大大的鼓舞同仁士氣，更推升是方電訊營運。

吳彥宏同時調整薪水結構，平均調薪3.5%，但加大年輕人調薪幅度，最高達8%，拉高整體年輕人薪水，而副總級等高階主管要負擔更多責任，薪資則以績效掛帥。

是方上櫃，吳彥宏放棄配發到的IPO現金增資員工認股，並將認股額度讓給同仁。當時在公司會議室抽籤，每抽中一位，就傳來歡呼聲，吳彥宏認為，同仁可以感受到公司的誠意，進而在工作績效上精益求精。

吳彥宏也鼓勵同仁進修，提升專業能力及語言能力，全面鼓勵、補助取得國際廠商例如AWS等證照，不僅提升專業能力與評價，更是同仁可以帶著走的能力。

現在是方要走向國際市場，吳彥宏認為，在人才布局要超前部署，培養國際化人才，同時拓展視野與文化，變成國際化人才。

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