企業生日快樂／是方六大產品線…致勝方程式

圖／經濟日報提供 是方電訊成立30年來，已經蛻變成為有制度、有活力、有專業的公司，奠定雲端、IDC、網路、語音四大產品線的基礎，要跨足健康、資安等新服務，同時要搶進東協加六市場，新產品、新市場雙向進擊，要推升未來營運持續成長，邁向區域型國際電信公司。

是方電訊董事長吳彥宏、總經理劉耀元指出，2021年是擴大產品布局，走向國際市場關鍵時刻，將牽動未來成長展望，以下是專訪紀要：

問：2021年景氣展望及未來產業趨勢？是方的挑戰及機會以及要如何掌握？

答：全球網路傳輸量快速成長，未來5G、AI、AR、VR推升成長，且疫情更推動整體網路產業的時代趨勢快速成長，是方站在浪頭上，精準抓到趨勢，勇敢投入，包含新IDC、東南亞合作夥伴及國際聯網海纜等都要超前部署。

將投資超過20億元打造第四座IDC，擴充五成的IDC機房空間，2023年啟用，現在已展開國際客戶銷售，預期啟用前就將銷售一空，現在已開始思考第五座IDC投資計畫。近年擴大投資IDC就是要滿足未來十年成長，同時擴大台灣島內跟國際連結。 打造從點到線到面的整體網路服務。

IDC的部分會把內湖四個IDC大樓以光纖串在一起，未來透過光纖計畫在台灣島內延伸到新竹、台中、高雄打造環島光纖，在透過與國際串接，銜接海纜站，提升IDC價值。由於美中關係微妙，近年全球海纜投資規劃中，台灣都成為重要的一點，希望吸引將來所有途經台灣的海纜都可以連到台灣。

另外，為擴大國際市場布局，近年積極擴大東亞服務，與超過十個海纜系統串接，30多個國際骨幹節點，服務超過11個東亞國家，而海纜國際骨幹服務從三年前的30G，去年的340G，預計今年國際骨幹網路頻寬合計將達到600G，奠定搶進東亞市場服務的基礎。

問：搶進國際市場的計畫？

答：台商近年積極前進東南亞，台商在哪裡，是方就在哪裡，要立足台灣，布局東南亞等國際市場，成為東南亞電信樞紐。

2021年更啟動國際拓展計劃，跨足東協加六（東協十國）市場，已與菲律賓PLDT Global結盟，更陸續和東協成員泰國、柬埔寨、印度、新加坡等當地指標性電信公司進行合作協議簽訂事宜。今年打基礎，明年衝業績，要奠定是方的第三個成長引擎。

每個市場都有當地最厲害的地頭蛇，是方要跟各國地頭蛇合作，互利共生，一起進入亞洲的跨國市場，現在是各自合作，未來也可望結合成一個聯盟。

問：是方除四大產品線，要積極拓展健康雲等新業務未來展望？

答：四大產品線雲端、IDC、數據跟語音，近年積極調整產品陣容，未來還加上資安及愛健康，讓四隻腳變成六角蜂巢，結構更強更完整。

五年前是方切入雲端服務， 2017年貢獻營收才占0.7%，2020年貢獻13%，2021年第1季已提升到15%，成為是方第四隻腳。是方從IDC出發，拓展到雲端業務，推升毛利率逐年增溫，從2017年的35%，提升到今年第1季的45.2%。

是方客戶跟合作夥伴都是大型尖牙股，持續在台灣投資，是方也持續進步，看好IDC網路跟雲端需求成長，雲端服務部分也將投入基礎結構即服務（IaaS）及軟體即服務（SaaS）、基礎建設及本地雲需求。

近年是方靠著IDC、雲端形成雙箭成長指標，加上網路搭配語音服務，帶動營運穩定成長，突破過去僅個位數成長的限制，推升營收獲利創下歷史新高。

近期經營健康雲，從以前B2B角色變成B2B2C角色，拆分收入已經達六位數，代表已經穩定成長，未來透過各電信業者、保險公司、健檢中心、醫學中心跟連鎖藥房等通路可以成為新營收動能。

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