企業申請引進疫苗 鴻海、廣達、英業達有意願

台灣本土疫情持續嚴峻，中央疫情指揮中心今（28）日公布地方政府或企業申請新冠疫苗專案輸入流程的 8 項條件，對此，鴻海（2317）集團（2317）創辦人郭台銘所屬的的永齡基金會已準備相關內容提出申請，鴻海集團也樂觀其成，至於廣達（2382）、英業達（2356）也傾向有意願申請。

對於是否會申請疫苗，鴻海集團重申，若能為台灣防疫盡份心力，鴻海願全力協助；和碩（4938）則表示會審慎評估。

廣達指出，站在企業的立場來看，如果有管道可以保障員工更加安全，企業當然願意做。但實際上有些專業部分需解決，例如疫苗運送冷鏈倉儲設備，需要跟合格醫療廠商合作。

英業達表示，統籌規劃還是由中央疫情指揮中心決定是否開放，但站在企業的立場會配合政府措施，如果有機會申請疫苗的話，公司還是傾向申請。

永齡基金會今日表示，關於疫情指揮中心釋出，企業和地方政府，可經由專案申請方式輸入新冠疫苗，永齡會依目前政府提供的方向，準備相關內容提出申請。

但由於疫苗取得及未來計劃，與全國防疫政策息息相關，計劃內容有許多權責細節，需要政府釐清，指揮中心對於「專案申請」若能有更進一步的辦法，與細節制定，以及對於需求計劃、文件的標準，將對專案申請更有效率。

永齡基金會表示，已成立專案小組開始規劃送件申請，但仍是會找合規藥商申請。關於是否認為指揮中心不明確，指揮中心已提供一定的項目說明，但疫情之際，政府和民間若彼此能合作、提供協助，法規適用等，避免走冤枉路，應該會更有效率。

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