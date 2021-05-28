疫情引發宅經濟效應 遊戲機Switch又進入搶購潮

疫情引發宅經濟效應，遊戲機商品又進入搶購潮，近期Switch在台灣市場銷售倍數以上成長。銷售通路的燦坤（2430）、全國電（6281）跟進吃香。

3C通路的燦坤表示，近期受疫情影響，居家辦公、上課人數飆高，而引發宅經濟效應，遊戲機商品又開始進入搶購潮，Switch銷售倍數以上成長。目前燦坤Switch仍有少量庫存，但受全球晶片缺貨及貨運期拉長影響，原廠6月供貨有限。

燦坤指出，另一個遊戲機大牌Xbox，也同樣持續熱賣。而疫情期間銷量大幅上升的還有電競類筆電，銷售量比起去年同期有3倍成長。

全國電指出， Switch在疫情爆發後的一週，開始出現顯著的銷量提升，顯示疫情居家防疫在家工作之餘，開始一波宅家打Game娛樂的商機，預計5月整體可以達到去年同期20％以上成長。

全國電強調，PS5持續缺貨的狀況，在5、6月更為嚴重，持續與原廠爭取數量，在新型態大型門市鋪貨以服務消費者需求。因應消費者的需求增溫，祭出套裝銷售組合，Switch 主機+瑪利歐狂怒派對同捆組 特價 12,900元； Switch 主機 +健身環大冒險同捆組， 特價 11,980元。

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