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宏碁萬元有找教育筆電6月開賣 燦坤看好帶動銷售動能

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

宏碁（2353）教育筆電萬元有找，預計在6月開賣；筆電主力銷售通路的燦坤（2430）表示，宏碁這款教育筆電，在燦坤通路不到萬元就可以買到，以學子用的筆電來看，功能夠用又平價，在家視訊上課學子受惠，預期將帶動可觀銷售量能。

燦坤今(28)日表示，這一台宏碁 ACER TravelMate B3筆記型電腦(N4020/8G/256G/Win10)，本機為預購商品，預計6月 9日開始依照訂單順序依序出貨。它雖然不是超薄型筆電，重量略重，但有耐摔功能，符合小朋友不小心碰撞的需求。

燦坤指出，為家中停課不停學的孩子，推薦好入手的宏碁萬元筆電，遠距教學專用機種，目前正熱烈預購中， TravelMate B3筆電原價16,900，燦坤限時優惠價9,990元。

機型專為遠距教學設計，高效能低耗電、讓學習不斷電；軍規認證防撞設計，最高可承受60公斤向下力道，耐用度有保障；高速聯網不中斷，最大資料傳輸速率達1,733 Mbps，孩子在家上課，不用擔心因為延遲、斷線錯過上課重點，讓孩子在家學習更專注。

前四個燦坤營收達69.41億元，年增16.4%。法人推估，這一波疫情帶動宅經濟的商機，包括家電、資訊、遊戲等商品均可帶進業績成長的動能。

筆電 燦坤 宏碁

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