指揮中心釋出企業申購疫苗流程 台積電：了解中
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布「地方或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」引發討論，對此，台積電（2330）則簡短指出在「了解中」。
由於新冠病毒疫苗接種需求增加，各界都關注政策實際開放情況，近日已有不少科技大廠傳出員工確診個案引發人心惶惶。
而依據下午中央流行疫情指揮中心的專案說明，申請疫苗專案輸入的對象必須是委託藥商，申請時須檢附相關文件，並交由食藥署召開專家會議審查，最後才能依照指揮中心防疫政策規定使用。
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