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晶圓產能增加 茂達單季業績有望持續創高

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠茂達（6138）於第2季啟動漲價以反映上升的成本，因此雖然所獲晶圓代工產能支援與上季相當，而且在封測端有點塞車，仍估計本季業績可較首季增長。同時，法人認為，該公司第3季所獲晶圓產能增加，加上封測端塞車問題應可逐漸紓解，單季業績有望持續走揚，下半年業績應當會優於上半年。

茂達首季營收創歷史新高，4月業績達單月歷史次高水準，累計前四月合併營收為20.46億元，年增29.6％，首季獲利為1.64億元，同攀歷史高峰，年增95.3％，每股純益為2.29元。

據了解，茂達第2季所獲晶圓產能與上季相當，但是封測端有些塞車，交期拉長而影響出貨，不過在漲價效應加持下，估計單季業績應可續創新高。

接下來第3季，茂達所獲晶圓產能比本季多，且封測端產能吃緊的問題，應可逐漸紓解，因此估計該公司業績有機會持續攀升，整體下半年的營運狀況，有望優於上半年。

近期半導體市場出現雜音，不過茂達的電源管理IC及風扇驅動IC需求，主要偏重NB應用，到目前為止，客戶端需求依然非常強勁，並沒有放緩跡象。

晶圓代工 封測 塞車

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