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北市議員林亮君檢測呈陰性 助理吳崢也PCR陰性

和碩證實1員工確診 公司營運不受影響

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

代工大廠和碩（4938）今（28）日證實，有一名員工於昨（27）日確診。和碩強調，為確保工作環境安全及同仁健康，公司匡列並通知該員工5/13-5/18於辦公場所的近距離接觸者實行居家隔離，並請專業消毒廠商於5/27晚間針對辦公區域全面消毒，公司營運不受影響。

和碩有一位員工因身體不適，於5/26至醫院進行檢測，5/27得知確診。該員工已遵照政府所頒訂的防疫規定，進行自我隔離，目前體溫正常，後續持續進行健康觀察。

此位員工最近一次進公司日期為5/18，後續上班均採居家辦公；為確保工作環境安全及同仁健康，公司匡列並通知該員工5/13-5/18於辦公場所的近距離接觸者實行居家隔離，並請專業消毒廠商於5/27晚間針對辦公區域全面消毒，公司營運不受影響。

和碩表示，同時宣導如員工有出現相關症狀，應採居家上班14天。和碩將持續每日監測員工健康狀況並提供必要的協助，以利後續追蹤，並密切注意疫情發展，以滾動式調整及強化防疫應變措施。

和碩

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