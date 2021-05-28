映泰私募案 對象改為策略性投資人

板卡廠映泰（2399）私募案對象將由原先內部人及關係人等特定人士改為策略性投資人，至於私募張數維持3.5萬張之內，映泰表示，截至目前尚無已洽定之應募人。

映泰今（28）日公告，董事會決議辦理私募普通股案更正應募人為策略性投資人，截至目前尚無已洽定之應募人；映泰私募案原先設定對為特定人為限，並擬包括內部人及關係人，包含董事會及監察人等。

對於策略性投資人對象選擇方式，映泰指出，藉由其技術、知識、品牌或通路，促進或升級本公司之研發、製造及/或銷售能力、降低成本、增進本公司效率或擴展本公司之市場，有助於增進股東權益。

此外，藉由引進策略性投資人，將增進映泰在本地及海外市場之競爭力，對公司長期發展有其助益。並能夠促進或升級映泰之研發、製造及/或銷售能力、降低成本、增進效率或擴展市場。

映泰私募案張數維持3.5萬張之內。私募普通股之價格訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。

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