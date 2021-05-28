欣興追加今年資本支出 飆上344.71億元創新高

欣興（3037）今日公告公司董事會決議通過增加110年度資本預算 及長交期設備預下訂單金額，今年資本預算由約新台幣270.86億元，再增加約73.85億元，增加後約為344.71億元，主係為下訂單採購於今年度進機之設備等；資本支出將再創歷史新高。

欣興公告也提到，今日也通過預計明年111年度進機之長交期設備採購訂單金額由約新台幣115.04億元再增加約46.78億元，增加後約為161.82億元，於本年度先進行下訂單作業。

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