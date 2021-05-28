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敦泰斥資10億元買辦公室 晉身有殼族

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

觸控和驅動晶片廠敦泰（3545）今（28）日公告斥資超過10億元購買新竹縣竹北市一處大樓的部分樓層，供員工辦公使用。敦泰指出，現有的辦公室是租用，買下大樓後，員工將移往新居辦公。

敦泰今日公告購買辦公大樓，共斥資10.71億元自保樂資產管理公司手中買下位於竹北環科一路一棟大樓的10到12樓樓層，以及地下停車位153個，建物面積超過5,800坪。

敦泰指出，目前的辦公室為租賃使用，這次買下新的辦公樓層後，位於新竹的員工將全數轉往新的辦公室上班。

從營運基本面來看，敦泰4月合併營收達19.09億元，月成長25.2%，改寫單月歷史新高，並較去年同期倍增；累計今年前四月合併營收為62.59億元，年增62.4%。

雖然智慧型手機市場出現雜音，不過，敦泰認為，目前客戶端需求仍強勁，整體市況沒有改變。法人認為，若市況不變，敦泰第2季營收將有機會創新高。

敦泰今年營運成長，主要來自於整合觸控暨驅動IC（IDC）出貨續佳，加上產品單價持續上漲所貢獻。

敦泰 營收

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