疫情嚴峻 萬海航運捐款1.6億元協助抗疫

面對這波疫情，萬海航運（2615）宣布捐款予衞生福利部及台北市社會局各新台幣8,000萬元；其中對台北市社會局的捐款，將指定撥入台北市各醫院參與第一線防疫醫護人員之補助經費。本次萬海共計捐出新台幣1.6億元，以積極行動協助抗疫。

新冠肺炎(COVID-19)肆虐全球，近日疫情急速升溫，全國升級至第3級警戒。萬海航運長期關懷社會，除了對國內疫情的關注，近期印度因抗疫物資缺乏，萬海已率先捐助物資二批，全力為第一線醫療防疫人員提供支援與協助，對需要幫助的醫護團體，默默地盡上一份心力。

面對這次嚴峻的疫情，台灣的防疫資源和醫護人力更加吃緊，萬海期望能為抗疫盡一份力量，以實際行動守護這片土地，與社會大眾一起同心協力，共度難關。

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