燦坤推薦近期熱賣防疫商品 報你知

3C通路燦坤（2430）提供近期熱賣防疫商品資訊；因居家防疫飛利浦桌上型UVC殺菌燈，銷量翻倍以上成長，原價4,299元，燦坤特惠價3,490元；近日詢問度極高的商品，自動洗手機、洗手液，推薦小米及小七泡泡小智能感應洗手機，因洗手液中的皂質能讓病毒的包膜解體，失去活性，再加上「肥皂加水」的共同作用，能讓病毒隨著洗手的動作沖走消失。

燦坤表示，推薦居家防疫學習商品：螢幕掛燈、檯燈銷售有明顯提升趨勢，飛利浦品笛偏光投射電腦螢幕燈，原價1,799元，燦坤全館加購價1,599元；奇美CHIMEI LED護眼時尚檯燈，原價2,488元，優惠價1,988元；在家上課覺得筆電螢幕太小，許多家庭為了保護孩子的視力，選擇輸出到電視上＋CCD攝影鏡頭，HDMI線+32吋至43吋電視銷量短期倍增。

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