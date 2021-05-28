快訊

宗教團體開第一槍！國際佛光會申請進口50萬劑嬌生疫苗

整理包／好想打疫苗！看台灣採購疫苗到貨進度表 莫德納、AZ又差異在哪裡？

燦坤推薦近期熱賣防疫商品 報你知

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

3C通路燦坤（2430）提供近期熱賣防疫商品資訊；因居家防疫飛利浦桌上型UVC殺菌燈，銷量翻倍以上成長，原價4,299元，燦坤特惠價3,490元；近日詢問度極高的商品，自動洗手機、洗手液，推薦小米及小七泡泡小智能感應洗手機，因洗手液中的皂質能讓病毒的包膜解體，失去活性，再加上「肥皂加水」的共同作用，能讓病毒隨著洗手的動作沖走消失。

燦坤表示，推薦居家防疫學習商品：螢幕掛燈、檯燈銷售有明顯提升趨勢，飛利浦品笛偏光投射電腦螢幕燈，原價1,799元，燦坤全館加購價1,599元；奇美CHIMEI LED護眼時尚檯燈，原價2,488元，優惠價1,988元；在家上課覺得筆電螢幕太小，許多家庭為了保護孩子的視力，選擇輸出到電視上＋CCD攝影鏡頭，HDMI線+32吋至43吋電視銷量短期倍增。

燦坤

延伸閱讀

佛光山等宗教團體捐防疫物資 為旗山警提供更全面防護

理想混蛋「藝」起分享居家防疫生活　釣出五月天阿信「雲端串門」

防疫再升級！橋頭地院調整庭期採遠距視訊開庭

東元助抗疫 捐贈篩檢站百台移動式空調

相關新聞

搶不到血氧機？智慧穿戴幫你監測血氧

近日本土疫情爆發、累積確診人數上升，多起居家隔離猝死者發生從無症狀，到快速惡化至缺氧的「快樂缺氧」狀況，民眾瘋搶血氧針、...

獨步全球 華碩抗菌護眼螢幕守護健康更安心

PC品牌大廠華碩（2357）推出全球首款抗菌護眼螢幕—「ASUS VY249HE」及「ASUS VY279HE」，螢幕邊...

半導體製造已成顯學 台灣應關注過度投資的後續效應

2021年美、中兩國的經濟戰略思維均發生不小的變化，前者是與盟友加強產業夥伴關係，後者是意圖建立技術自主能力，而半導體業正是兩國都積極扶植的重點產業。這對掌握了全球大多數半導體產能的台灣來說，又會有何影響？

宏碁陳俊聖：PC訂單仍遠大於供貨 缺料紓解要到明年Q1

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（28）日指出，目前訂單仍然超過可以供貨情形，而且比例還很大，至於零組件缺貨何...

台積電奇美醫合作 南科西拉雅停車場設自費新冠採檢站

台積電在各廠區附近與醫療機構合作設立新冠篩檢站，台南市設在南科西拉雅公園停車場，交由奇美醫學中心運作，提供因工作及出境需...

宏碁入股敦泰 陳俊聖：對驅動IC供應鏈更有掌握度

品牌大廠宏碁（2353）上個月斥資約15億元，從神盾（6462）手中取得敦泰（3545）約3.58%股權，對此宏碁董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。