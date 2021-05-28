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居家防疫 遠傳friDay影音流量倍增、觀影人數創新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

宅在家不出門，就是最佳防疫，遠傳（4904）表示，自5月中疫情加劇以來，遠傳friDay影音網路流量激增1倍，在線觀影人數成長近5成；平日觀影人數也增加近3成，日均新增會員數成長達8成，觀影人數也創下新高，若以遠傳friDay影音用戶的收視內容分析，電影類收視人數成長1倍最高，其次包括綜藝類、動漫類的影音內容皆有逾5成的成長，顯示用戶的需求殷切。

根據friDay影音的統計，疫情期間電影觀影人數翻倍成長，華語與熱血刺激的動作影片收視表現突出，最熱門的電影分別由金獎雙料影后陳淑芳主演《親愛的房客》、題材新穎的國片《親愛的殺手》坐穩冠、亞軍的寶座。韓版《瞞天過海》的《神偷大劫案》、日系特務愛情電影《間牒之妻》也都有一定的支持度。戲劇類則以燒腦驚悚類型大受觀眾歡迎，獨家韓劇《模範計程車》奪冠，獨家韓劇《MOUSE窺探》以及《大發不動產》，則分居戲劇類第二、三名。

正值防疫期間，遠傳friDay影音推出續租優惠方案，限時特價189元，連續扣款6期的客戶加贈家樂福禮券100元防疫金。

遠傳 電影

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