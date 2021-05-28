居家防疫 遠傳friDay影音流量倍增、觀影人數創新高
宅在家不出門，就是最佳防疫，遠傳（4904）表示，自5月中疫情加劇以來，遠傳friDay影音網路流量激增1倍，在線觀影人數成長近5成；平日觀影人數也增加近3成，日均新增會員數成長達8成，觀影人數也創下新高，若以遠傳friDay影音用戶的收視內容分析，電影類收視人數成長1倍最高，其次包括綜藝類、動漫類的影音內容皆有逾5成的成長，顯示用戶的需求殷切。
根據friDay影音的統計，疫情期間電影觀影人數翻倍成長，華語與熱血刺激的動作影片收視表現突出，最熱門的電影分別由金獎雙料影后陳淑芳主演《親愛的房客》、題材新穎的國片《親愛的殺手》坐穩冠、亞軍的寶座。韓版《瞞天過海》的《神偷大劫案》、日系特務愛情電影《間牒之妻》也都有一定的支持度。戲劇類則以燒腦驚悚類型大受觀眾歡迎，獨家韓劇《模範計程車》奪冠，獨家韓劇《MOUSE窺探》以及《大發不動產》，則分居戲劇類第二、三名。
正值防疫期間，遠傳friDay影音推出續租優惠方案，限時特價189元，連續扣款6期的客戶加贈家樂福禮券100元防疫金。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言