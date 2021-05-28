宏達電調整組織 七大事業部出列

因應新產品與新市場，宏達電（2498）重新調整營運架構，宏達電董事長王雪紅表示，宏達電依據核心營運活動，設立了七大事業部，包括虛擬實境（VIVE Virtual Reality）、5G解決方案（5G System Solutions）、智慧手機與物聯網（Smartphones and IoT） 、內容與平台（ Content and Platforms） 、 健康醫療（DeepQ Healthcare ）、 VIVE ORIGINALS 和 VIVE Arts。期盼七大事業部以及其菁英團隊組成後，2021年將會是宏達電另一個豐收年。

王雪紅在最新上傳的110年股東常會議事手冊營業報告書中表示，宏達電在跨入新產品、新產業以及新市場的同時，原本的營運架構也需要改變，讓各產品領域的領導人在專注其所屬業務時，擁有更佳的彈性及效率。而新的組織架構已開始發揮激勵各事業部創業精神的效果，各事業部由其領導人負責開發市場、銷售決策、品牌建立以及營運管理；總部負責財務、法務、人力資源、資訊、以及公共關係與行銷，並為各事業部提供策略及營運支援、績效評鑑與投資資金。新管理組織架構將會解鎖宏達電的價值與潛能，並推動品牌及業務成長。

據了解，宏達電原來的組織架構，除了管理總部與內部稽核處以外，分為三大部門，包括核心產品暨服務（VR及智慧手機）、新平台與基礎架構（AI、醫療、區塊鏈）、創新研發中心。

王雪紅表示，此波疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將虛擬會議應用於工作、學習與娛樂，並創造了許多創新應用內容。由於防疫期間無法隨意出門逐漸成為常態，使得原本的日常生活包括工作、醫療保健、教育及娛樂等領域，紛紛改採線上方式，以科技打破距離的界線。相信虛擬實境的應用例如VIVE Sync 商業會議軟體和客製化 VIVE XR Suite 等產品，其所帶來如同真實

面對面的體驗，讓人們可以自在的進入虛擬世界中進行社交互動、會議、學習與訓練等活動，虛擬實境的應用將更為多元。

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