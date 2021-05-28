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不是小金雞！陳俊聖：宏碁「小虎隊」成員已有逾20家

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺非PC業務，董事長陳俊聖今（28）日透露，內部新事業團隊覺得自己不是「小金雞」而是「小金虎」，截至目前宏碁集團「小虎隊」已有逾20家以上，且今年首季非PC業務占營收比重已達14.3%，成長性比需求正強的PC本業還快。

宏碁近年加大力度發展新事業，目前包含宏碁自身已經有六家上市櫃規司。陳俊聖指出，宏碁集團新事業單位負責人覺得自己不是小金雞，而是小金虎、所以是小虎隊。

陳俊聖表示，小虎隊擴展比我們想像來得快跟興奮，宏碁本業是做PC以及顯示器，這是宏碁原本強調的生意，但非PC業務去年營收貢獻已達13.9%，今年首季更來到14.3%，其實今年PC成長很快，但非PC業務成長更快。

陳俊聖指出，小虎隊隊伍越來越大，其實還有很多小虎隊成員陸續成形，其實疫情到現在，都沒閒著，光追料就很忙，全公司都在追料，集團有3個IPO，收購2公司，也投資上游半導體公司，成立好幾個新的事業。

陳俊聖說，但小虎隊個別公司規模差異大，有些還是剛成形、員工不到十個人，有些已經有500人，只是統稱小虎隊，目前已經有20隻小老虎在成形中，但不會同時間IPO，因為有些才剛起步階段。

宏碁 陳俊聖 營收

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