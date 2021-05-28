三級警戒展延 IC設計公司跟著拉長居家上班期限

國內新冠肺炎疫情依舊嚴峻，中央疫情指揮中心已經將全國三級警戒延長到6月14日，IC設計公司聯發科（2454）、瑞昱（2379）等也宣布員工啟動在家上班（WFH）機制跟著展延，確保員工工作健康和安全。

中央疫情指揮中心於本月19日宣布提升全國到三級警戒，直到28日，聯發科當時就同步宣布新竹總部和台北據點同步在家工作，瑞昱、揚智（3041）也都展開在家工作機制。

隨著全球三級警戒延長到6月14日，各家IC設計公司也紛紛展延在家上班的期限。聯發科近日通知延長在家工作期間至6月14日，雖然該公司並沒有傳出疫情，但內部決定採取比政府更高規的疫調和居家隔離標準，降低風險。

網通晶片廠瑞昱和揚智等，也同樣比照政府的三級警戒期限，將居家上班機制展延到6月14日，確保員工工作安全無虞。

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