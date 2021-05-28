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宏碁陳俊聖：PC訂單仍遠大於供貨 缺料紓解要到明年Q1

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁昨（27）日舉行新品發布會，董事長陳俊聖今（28）日接受媒體線上聯訪。 圖/宏碁提供
宏碁昨（27）日舉行新品發布會，董事長陳俊聖今（28）日接受媒體線上聯訪。 圖/宏碁提供

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（28）日指出，目前訂單仍然超過可以供貨情形，而且比例還很大，至於零組件缺貨何時紓解，陳俊聖強調，預估今年底半導體廠成熟製程量開始起來，長短料問題將在明年首季解決。

陳俊聖表示，目前PC訂單仍超過可以出貨情形，而且比例還是很大，宏碁每週跟全球各區線上開會，基本上變供貨討論大會，看有什麼緊急需求。比如說台灣疫情升溫，造成特殊的需求，宏碁要如何反應。

陳俊聖強調，零組件並非所有都缺，實際上是長短料問題，短期來看，像驅動IC、電源管理IC 持續缺貨，但像CPU這些先進製程就不缺，事實上宏碁內部庫存相當高，這也是為等缺貨的零組件而預先配置的。

陳俊聖認為，半導體缺貨的情況何時紓解，主要牽涉市場需求及成熟製程產能何時出來。因為目前實際上6-8吋晶圓產能沒增加，半導體廠是將產能搬到12吋生產，預期今年底成熟製程量開始起來，長短料問題預期將在明年首季解決。

至於市場擔心重複下單（Overbooking）問題，陳俊聖表示，Overbooking是個現象，也是人類天性，目前沒看到訂單、需求突然不見。

陳俊聖 宏碁 半導體

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