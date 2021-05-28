股匯激漲！新台幣升5.5分、收27.767元 創24年新高

2021年美、中兩國的經濟戰略思維均發生不小的變化，前者是與盟友加強產業夥伴關係，後者是意圖建立技術自主能力，而半導體業正是兩國都積極扶植的重點產業。這對掌握了全球大多數半導體產能的台灣來說，又會有何影響？

2021-05-28 10:05