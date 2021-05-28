股匯激漲！新台幣升5.5分、收27.767元 創24年新高
不畏國內疫情、外資持續加碼投資台灣，激勵台北股匯雙漲；新台幣匯率今（28）日在外資蜂擁匯入下，盤中一度衝上27.706元、升值逾1角，終場升值5.5分，以27.767元作收，續創24年新高，台北外匯經紀公司成交量11.43億美元。
台股今日開高走高，權王台積電（2330）、航海王、鋼鐵人齊揚，推升大盤指數向上走高，終場以16,870.86點作收，上漲269.25點，成交量4,939.33億元；其中，外資及陸資（不含外資自營商）大舉加碼187.22億元。
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