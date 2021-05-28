快訊

空窗期歡迎外國提供我疫苗 陳時中：之後我們也不要了

Nike解約巴西足球王牌內馬爾「因涉嫌侵犯員工」

股匯激漲！新台幣升5.5分、收27.767元 創24年新高

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

不畏國內疫情、外資持續加碼投資台灣，激勵台北股匯雙漲；新台幣匯率今（28）日在外資蜂擁匯入下，盤中一度衝上27.706元、升值逾1角，終場升值5.5分，以27.767元作收，續創24年新高，台北外匯經紀公司成交量11.43億美元。

台股今日開高走高，權王台積電（2330）、航海王、鋼鐵人齊揚，推升大盤指數向上走高，終場以16,870.86點作收，上漲269.25點，成交量4,939.33億元；其中，外資及陸資（不含外資自營商）大舉加碼187.22億元。

外資 台幣匯率

延伸閱讀

台股收漲269.25點、周線連二紅 三大法人買超261.47億

人民幣官價急升172點報6.3858創三年新高 外貿企業喊苦

台指期 電金表現疲弱

航海王再領漲！萬海盤中漲停鎖死 逾6,000張排隊等著買

相關新聞

半導體製造已成顯學 台灣應關注過度投資的後續效應

2021年美、中兩國的經濟戰略思維均發生不小的變化，前者是與盟友加強產業夥伴關係，後者是意圖建立技術自主能力，而半導體業正是兩國都積極扶植的重點產業。這對掌握了全球大多數半導體產能的台灣來說，又會有何影響？

台積電奇美醫合作 南科西拉雅停車場設自費新冠採檢站

台積電在各廠區附近與醫療機構合作設立新冠篩檢站，台南市設在南科西拉雅公園停車場，交由奇美醫學中心運作，提供因工作及出境需...

宏碁入股敦泰 陳俊聖：對驅動IC供應鏈更有掌握度

品牌大廠宏碁（2353）上個月斥資約15億元，從神盾（6462）手中取得敦泰（3545）約3.58%股權，對此宏碁董事長...

雲豹能源進軍儲能市場 期能解決限電夢魘

5月發生兩次大停電，「電網不穩」問題，再度受到重視。雲豹能源看好台灣 電力供應吃緊，儲能產業將扮演穩定電力重要性提高，積...

鴻海集團捐20億越南盾 協助越南廠員工打疫苗

鴻海（2317）今（28）日發布聲明表示，鴻海集團越南廠區在以員工防疫安全為最高原則下，積極響應越南政府的各項防疫政策，...

金融時報：特斯拉包車用晶片產能 洽購台韓美供應商

金融時報報導，電動車大廠特斯拉正採用預付款方式包下更多車用晶片產能，杜絕可能的短缺風險，洽購對象是台灣、南韓以及美國相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。