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搶攻電競市場 宇瞻也推高階新產品

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

近幾年來高階電競市場是記憶體模組廠積極搶攻的市場商機，除了威剛、十銓等廠之外，宇瞻（8271）近期在電競品牌ZADAK也推出多款電競系列產品，有望助今年產品出貨。

宇瞻高階電競品牌ZADAK近期將展出多款電競系列產品，除最新一代超高時脈速率6400MHz DDR5電競記憶體，更推出可攜式MOAB II Elite專利CNC全鋁鎂合金水道板水冷機殼、先進的ARGB陶瓷軸芯及石墨軸承靜音高效SPARK 360MM一體式CPU水冷散熱器以及搭載石墨稀散熱片TWGS3 PCIe SSD和TWSS3 2.5”SSD，為專業儲存及高階電競玩家，打造極致生活娛樂新體驗。

此外，為滿足高階相機數位影像處理、儲存及高度資料保護應用需求，宇瞻專業級高耐久性CFexpress Type B PA32CF記憶卡讀寫速度最高可達1700 MB/s及1200 MB/s，支援4K/8K影片，插拔測試超過1萬2000次。

此外，宇瞻表示，AC732軍規抗摔行動硬碟符合美國軍規1.2米抗摔驗證，IP68絕密防塵防水，通過4000KG業界最高耐重壓規格，為珍貴資料提供絶佳的儲存及保護。新世代神級效能AS2280Q4U M.2 PCIe Gen4 x4 SSD，連續讀寫效能最高可達7000/6850 MB/s，高速應用首選。

因應市場需求，宇瞻也正式推出傳輸速率高達4800 MT/s新世代DDR5工業級SODIMM、UDIMM、RDIMM記憶體模組，支援Intel Eagle Stream 與AMD Zen4 EPYC Genoa 伺服器平台，以及最新的PCIe 4.0 Gen4 x4 NVMe 1.4高達7000/5000 MB/s讀寫速度工業級SSD快閃記憶體。

電競 記憶體模組

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