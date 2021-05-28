Computex展線上演講 英特爾31日打頭陣

2021年台北國際電腦展（COMPUTEX 2021 Virtual）線上展，將於5月31日開展今年COMPUTEX線上演講由英特爾打頭陣，共邀集英特爾、AMD、Arm、美光、NVIDIA、Qualcomm、NXP及Supermicro 等指標性科技大廠的高階主管發表主題演講。

英特爾執行副總裁暨營收長Michelle Johnston Holthaus將於5月31日，以「釋放創新」為主題，說明新任執行長基辛格的策略，並與英特爾業務行銷暨公關事業群客戶運算業務副總裁Steve Long，及英特爾資料平台事業群Xeon和記憶體事業部總經理 Lisa Spelman一同分享英特爾如何擴大科技潛力，推動整個科技生態系統的創新。

同日下午還有Arm執行長Simon Segars 以「激發世界疫後復甦的潛能」為題，剖析AI如何協助人類回應氣候變遷的挑戰、強化資安防禦力，進一步促成科技普及，提升人類和環境的總體福祉，並勾勒AI的下一個里程碑。

在6月1日上午，AMD總裁暨執行長蘇姿丰，將以「AMD 加速推動高效能運算產業體系的發展」為題，暢談未來運算的願景，同步揭示 AMD 如何串聯產業體系合作夥伴，以領先市場的產品陣容持續展現創新。

6月1日下午則由NVIDIA GeForce 部門資深副總裁Jeff Fisher，以「從遊戲到企業資料中心，翻轉加速運算技術變革」為主題，分享GeForce PC 遊戲如何為台灣生態系帶來巨大商機；NVIDIA 企業運算部門主管 Manuvir Das 也會以「迎向人工智慧普及化」為題，說明企業擁抱轉變後的發展趨勢。

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