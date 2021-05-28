快訊

空窗期歡迎外國提供我疫苗 陳時中：之後我們也不要了

Nike解約巴西足球王牌內馬爾「因涉嫌侵犯員工」

宏碁入股敦泰 陳俊聖：對驅動IC供應鏈更有掌握度

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。圖╱聯合報系資料庫
宏碁董事長陳俊聖。圖╱聯合報系資料庫

品牌大廠宏碁（2353）上個月斥資約15億元，從神盾（6462）手中取得敦泰（3545）約3.58%股權，對此宏碁董事長暨執行長陳俊聖今（28）日線上受訪表示，主要是藉此加強供應鏈透明度，對驅動IC供應鏈更有掌握度。

陳俊聖也表示，雙方在技術上有進一步合作的可能性，而不是拿都一樣產品系統來兜。至於是否還會投資其他半導體公司，陳俊聖回應，我們是採取OPEN心態，畢竟這些要天時地利人和都要配合才行，像是董事會有討論希望多做幾個，但他認為，這些很多面向都要配合才行。

宏碁創辦人施振榮日前對此事也表示，很多投資都是看長期。施振榮表示，系統廠與IC公司關係密切，未來雙方可望有更多發揮空間，雖然市場分析，宏碁此舉是為了顧料源，但缺料狀況仍要視實際狀況而定，認為這是整體電子產業面臨的問題，許多跨國企業也專機來台催料，凸顯缺料嚴重性。

宏碁 陳俊聖 施振榮

延伸閱讀

宏碁董座陳俊聖：訂單仍超過我們可以出貨的狀況

宏碁加入RE100倡議 2035年使用100%再生能源

宏碁加入RE100倡議 2035年全面用綠能

宏碁2035年使用100％再生能源 首款環保概念筆電問世

相關新聞

半導體製造已成顯學 台灣應關注過度投資的後續效應

2021年美、中兩國的經濟戰略思維均發生不小的變化，前者是與盟友加強產業夥伴關係，後者是意圖建立技術自主能力，而半導體業正是兩國都積極扶植的重點產業。這對掌握了全球大多數半導體產能的台灣來說，又會有何影響？

台積電奇美醫合作 南科西拉雅停車場設自費新冠採檢站

台積電在各廠區附近與醫療機構合作設立新冠篩檢站，台南市設在南科西拉雅公園停車場，交由奇美醫學中心運作，提供因工作及出境需...

宏碁入股敦泰 陳俊聖：對驅動IC供應鏈更有掌握度

品牌大廠宏碁（2353）上個月斥資約15億元，從神盾（6462）手中取得敦泰（3545）約3.58%股權，對此宏碁董事長...

雲豹能源進軍儲能市場 期能解決限電夢魘

5月發生兩次大停電，「電網不穩」問題，再度受到重視。雲豹能源看好台灣 電力供應吃緊，儲能產業將扮演穩定電力重要性提高，積...

鴻海集團捐20億越南盾 協助越南廠員工打疫苗

鴻海（2317）今（28）日發布聲明表示，鴻海集團越南廠區在以員工防疫安全為最高原則下，積極響應越南政府的各項防疫政策，...

金融時報：特斯拉包車用晶片產能 洽購台韓美供應商

金融時報報導，電動車大廠特斯拉正採用預付款方式包下更多車用晶片產能，杜絕可能的短缺風險，洽購對象是台灣、南韓以及美國相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。