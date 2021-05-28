宏碁入股敦泰 陳俊聖：對驅動IC供應鏈更有掌握度

品牌大廠宏碁（2353）上個月斥資約15億元，從神盾（6462）手中取得敦泰（3545）約3.58%股權，對此宏碁董事長暨執行長陳俊聖今（28）日線上受訪表示，主要是藉此加強供應鏈透明度，對驅動IC供應鏈更有掌握度。

陳俊聖也表示，雙方在技術上有進一步合作的可能性，而不是拿都一樣產品系統來兜。至於是否還會投資其他半導體公司，陳俊聖回應，我們是採取OPEN心態，畢竟這些要天時地利人和都要配合才行，像是董事會有討論希望多做幾個，但他認為，這些很多面向都要配合才行。

宏碁創辦人施振榮日前對此事也表示，很多投資都是看長期。施振榮表示，系統廠與IC公司關係密切，未來雙方可望有更多發揮空間，雖然市場分析，宏碁此舉是為了顧料源，但缺料狀況仍要視實際狀況而定，認為這是整體電子產業面臨的問題，許多跨國企業也專機來台催料，凸顯缺料嚴重性。

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