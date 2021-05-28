快訊

國產疫苗也納計算 陳時中：10月底疫苗覆蓋率達六成

醫療量能吃緊！全國180家醫院開設專責病床數達9015床

宏碁董座陳俊聖：訂單仍超過我們可以出貨的狀況

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖昨天主持next@acer全球線上發表會。宏碁／提供
宏碁董事長陳俊聖昨天主持next@acer全球線上發表會。宏碁／提供

歐美陸續解封，市場擔心宅經濟後續成長動能，不過宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖今（28）日表示，訂單仍超過我們可以出貨的狀況，且這個缺口比例還是很大，宏碁每週都跟每個區域一級主管的討論、召開供貨討論大會。

陳俊聖表示，在特殊狀況下，「我們動作要快點，比如台灣兩週前開始對筆電需求大爆發，加上我們應變速度的能力，這對公司來說是很大的練習、且持續精進」。

他說，兩週前馬上查台灣有沒有庫存，並快速緊急打造萬元以下教育筆電機種，預計5月底陸續開始出貨，「用最快的速度供貨。」

陳俊聖指出，以現在情況來說，供貨還是不能滿足需求，不是每個零件都是缺貨、還是有長短料的問題，「短的還是面板驅動IC、電源管理IC等」，CPU方面庫存還是高，主要是為了等零組件一出來，看是配哪個CPU、先備料備好。

宏碁集團昨日宣布加入RE100倡議，承諾於2035年實現使用100％再生能源。宏碁同時發表Earthion永續平台，希冀能解決環境挑戰；Earthion平台凝聚宏碁內部員工與供應鏈夥伴的力量，擴大其永續行動的影響力。此外，亦發表在Earthion平台下第一款永續導向產品－全新Aspire Vero筆電，完整體現宏碁的永續行動力。

陳俊聖表示，看見宏碁內部員工及企業夥伴攜手合作，我覺得非常感動，大家也意識到自己有能力替下一代做好環境保護；目前宏碁已得到友達光電（2409）、仁寶電腦（2324）、群創光電（3481）及廣達電腦（2382）等企業夥伴的承諾，我們也期待未來有更多合作夥伴加入宏碁Earthion永續平台，加速綠色設計及流程的開發，讓我們能夠實現使用100％再生能源的目標，守護地球永續發展。

宏碁 陳俊聖 筆電

延伸閱讀

宏碁加入RE100倡議 2035年使用100%再生能源

宏碁加入RE100倡議 2035年全面用綠能

宏碁開發裸眼3D 攻創作者市場

宏碁打造5G電競生態系 發表四大領域新產品

相關新聞

半導體製造已成顯學 台灣應關注過度投資的後續效應

2021年美、中兩國的經濟戰略思維均發生不小的變化，前者是與盟友加強產業夥伴關係，後者是意圖建立技術自主能力，而半導體業正是兩國都積極扶植的重點產業。這對掌握了全球大多數半導體產能的台灣來說，又會有何影響？

雲豹能源進軍儲能市場 期能解決限電夢魘

5月發生兩次大停電，「電網不穩」問題，再度受到重視。雲豹能源看好台灣 電力供應吃緊，儲能產業將扮演穩定電力重要性提高，積...

鴻海集團捐20億越南盾 協助越南廠員工打疫苗

鴻海（2317）今（28）日發布聲明表示，鴻海集團越南廠區在以員工防疫安全為最高原則下，積極響應越南政府的各項防疫政策，...

金融時報：特斯拉包車用晶片產能 洽購台韓美供應商

金融時報報導，電動車大廠特斯拉正採用預付款方式包下更多車用晶片產能，杜絕可能的短缺風險，洽購對象是台灣、南韓以及美國相關...

蔡明介：希望聯發科成為全球性品牌

聯發科（2454）於今（28）日剛好是成立24周年，該公司釋出慶祝影片，董事長蔡明介表示，這些年來做了不少努力與事情，希...

旺宏6吋晶圓廠季底前出售 傳買家是特斯拉？旺宏這樣說

台灣記憶體大廠旺宏（2337）去年就確定公司6吋晶圓廠將出售，近半年來市場多次傳出買家消息，但交易尚未完成前，都未獲旺宏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。