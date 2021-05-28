宏碁董座陳俊聖：訂單仍超過我們可以出貨的狀況

歐美陸續解封，市場擔心宅經濟後續成長動能，不過宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖今（28）日表示，訂單仍超過我們可以出貨的狀況，且這個缺口比例還是很大，宏碁每週都跟每個區域一級主管的討論、召開供貨討論大會。

陳俊聖表示，在特殊狀況下，「我們動作要快點，比如台灣兩週前開始對筆電需求大爆發，加上我們應變速度的能力，這對公司來說是很大的練習、且持續精進」。

他說，兩週前馬上查台灣有沒有庫存，並快速緊急打造萬元以下教育筆電機種，預計5月底陸續開始出貨，「用最快的速度供貨。」

陳俊聖指出，以現在情況來說，供貨還是不能滿足需求，不是每個零件都是缺貨、還是有長短料的問題，「短的還是面板驅動IC、電源管理IC等」，CPU方面庫存還是高，主要是為了等零組件一出來，看是配哪個CPU、先備料備好。

宏碁集團昨日宣布加入RE100倡議，承諾於2035年實現使用100％再生能源。宏碁同時發表Earthion永續平台，希冀能解決環境挑戰；Earthion平台凝聚宏碁內部員工與供應鏈夥伴的力量，擴大其永續行動的影響力。此外，亦發表在Earthion平台下第一款永續導向產品－全新Aspire Vero筆電，完整體現宏碁的永續行動力。

陳俊聖表示，看見宏碁內部員工及企業夥伴攜手合作，我覺得非常感動，大家也意識到自己有能力替下一代做好環境保護；目前宏碁已得到友達光電（2409）、仁寶電腦（2324）、群創光電（3481）及廣達電腦（2382）等企業夥伴的承諾，我們也期待未來有更多合作夥伴加入宏碁Earthion永續平台，加速綠色設計及流程的開發，讓我們能夠實現使用100％再生能源的目標，守護地球永續發展。

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