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成本壓力仍大 驅動晶片廠醞釀第3季繼續漲

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

雖然市場傳出有特定驅動晶片廠下修投片量，不過，驅動晶片廠強調，市況緊缺態勢不變，且產能一路搶到明年上半年。市場傳出，因晶圓代工價格持續喊漲，驅動晶片廠正在醞釀下一波漲價，7月起漲幅上看一成。

由於智慧型手機市場出現雜音，因此市場近期傳出，與手機連動性較高的驅動晶片廠出現投片量下修的壓力，不過，相關廠商強調，市況一點都沒有改變，客戶端還是搶很兇，晶圓代工也一路緊缺到明年。

市場並傳出，受到晶圓代工價格依舊喊漲的壓力，一線驅動晶片廠也規劃第3季調漲售價，漲幅上看一成。驅動晶片廠指出，無法評論價格調整情況，但從趨勢來看，應該就是逐季上揚。

晶片 晶圓代工 智慧型手機

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