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新竹、寶山、竹東6月3日起供五停二 半導體廠：不影響生產

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，水情更是吃緊，北部半導體廠群聚重鎮新竹、寶山、竹東一帶的民眾今（28）日下午1點多已經收到將於6月3日起停止供水兩天的通知，對此，半導體廠指出，停水是針對民生用水，半導體廠仍將採用竹科的節水標準，不足部分以水車補足，不影響生產。

政院水利署日前已經宣布，新竹地區在6月1日前若降雨量未達到100公釐，即將進入紅燈警戒，也就是加入供5停2的行列。

新竹當地民眾今日下午1點多收到地方政府傳送的新竹、寶山、竹東停水通知指出，自6月3日起，每周四、周五將停止供水兩天，停水期間請儲水備用並關閉抽水馬達。

新竹、寶山、竹東一帶一直是國內半導體製造廠的群聚重鎮包含台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）等都在當地設廠。

對於當地縣政府剛剛發出的停水通知，半導體廠指出，這項通知是針對民生用水，竹科廠商仍會按照科學園區管理局規定，採取總量節水17%，會減壓不停供，不足的部分改以水車補足，同時企業內的節水措施會做更多，不會影響生產。

半導體 停水

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