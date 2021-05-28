金融時報：特斯拉包車用晶片產能 洽購台韓美供應商
金融時報報導，電動車大廠特斯拉正採用預付款方式包下更多車用晶片產能，杜絕可能的短缺風險，洽購對象是台灣、南韓以及美國相關供應商。
另外傳出特斯拉評估收購晶圓廠，但仍在初期討論階段，因為收購晶圓廠的成本相當高且困難，因此成案機會不高，因此特斯拉目前採用預付款包產能方式。
日前業界傳出，三星第二代5奈米首發晶片產品主要是配合特斯拉車載資訊娛樂系統（IVI）升級的新晶片應用需求，將在今年下半年由特斯拉率先投片生產。三星先前由14奈米製程協助特斯拉Hardware 3.0晶片，至於後續的Hardware 4.0訂單外傳由台積電（2330）和三星分食，涉及5奈米製程。
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