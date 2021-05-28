旺宏6吋晶圓廠季底前出售 傳買家是特斯拉？旺宏這樣說

台灣記憶體大廠旺宏（2337）去年就確定公司6吋晶圓廠將出售，近半年來市場多次傳出買家消息，但交易尚未完成前，都未獲旺宏證實，今（28）日市場再傳出，受到今年來車用晶片嚴重短缺影響，旺宏6吋晶圓廠買家是全球電動車大廠特斯拉，不過，對此旺宏仍表示，不評論市場傳言。

從旺宏確定出售該公司6吋晶圓廠以來，適逢全球晶片大缺貨，也讓旺宏該廠在全球市場奇貨可居，先後在市場多次傳出可能買家，包括世界先進（5347）、鴻海（2317）等，其中，鴻海董事長劉揚偉先前也曾表示，確實有集團相關單位跟旺宏接觸，但其進展須保留。

今日市場再傳出，今年以來，全球重要的汽車生產大國，包括美國、德國、日本都曾先後向台灣的晶圓代工廠求助，除了傳統車廠之外，全球電動車龍頭特斯拉今年也同樣受到晶片短缺影響，而為讓未來的生產確保順暢，目前特斯拉已和台灣記憶體大廠旺宏洽談，收購其旗下的6吋廠，不過旺宏對此表示，不評論市場傳言，但該公司表示，6吋廠將如期在第2季完成交易，交易完成之前無法透露相關細節。

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