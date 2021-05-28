王雪紅：5G世代 HTC將加速串聯AR、VR、AI及區塊鏈

宏達電（2498）董事長王雪紅在今年度營業報告書中表示，期盼七大事業部以及其菁英團隊組成後，2021年將會又是HTC另一個豐收年，HTC致力推動虛擬實境生態圈，如今AR與VR已在娛樂、醫療、設計、 製造、研發、教育、藝術及商業等各個領域遍地開花，隨著5G世代來臨，HTC加速串聯整合AR、VR、AI及區塊鏈技術，堅定邁向VIVE Reality的願景，改變全球人類生活。

王雪紅表示，此波疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將虛擬會議應用於工作、學習與娛樂，並創造了許多創新應用內容。由於防疫期間無法隨意出門逐漸成 為常態，使得原本的日常生活包括工作、醫療保健、教育及娛樂等領域，開始紛紛改採線上方式，以科技打破距離的界線。HTC 相信，虛擬實境的應用例如 VIVE Sync商業會議軟體和客製化VIVE XR Suite等產品，其所帶來如同真實面對面的體驗，讓人們可以自在的進入虛擬世界中進行社交互動、會議、學習 與訓練等活動，虛擬實境的應用將更為多元。

HTC依據其核心營運活動，設立了七大事業部，賦予各事業部高度的自主性和敏捷力下進行運作。七大事業部包括:VIVE Virtual Reality、5G System Solutions、 Smartphones and IoT 、 Content and Platforms 、 DeepQ Healthcare 、 VIVE ORIGINALS 和 VIVE Arts。

王雪紅指出，新的組織架構已開始發揮激勵各事業部創業精神的效果，各事業部由其領導人負責開發市場、銷售決策、品牌建立以及營運管理，HTC總部負責財務、法務 、人力資源、資訊、以及公共關係與行銷，並為各事業部提供策略及營運支援、績效評鑑與投資資金。新管理組織架構將會解鎖HTC的價值與潛能，並推動本公司的品牌及業務成長，新的組織架構也充分獲得董事會和高階管理階層的全力支持。這項可以讓HTC各項資源獲得最適化運用的清晰策略，讓各事業部同仁擁有更明確的努力目標與責任，奠定HTC未來成長的基石。

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